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Sakarya'da Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 59 Yaralı

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Sakarya'da meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı ve yol trafiğe açılacak.

ÖLÜ SAYISI 10

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, daha önce 11 olarak açıklanan ölü sayısının 10 olduğu, yaralı sayısının ise 59 olduğu belirtildi. 8'i ağır olan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazada ölenlerin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası morglara götürüldü. Ayrıca kazaya karışan araçların da tamamı yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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