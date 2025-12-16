Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, 70 yaşındaki yaya H.Ş. otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı ve inceleme başlatıldı.
D-100 kara yolu Arifbey Mahallesi mevkisinde Düzce istikametine seyir halinde olan M.E.Y. (21) idaresindeki 34 CKF 642 plakalı otomobil, kara yolu üzerinde bulunan yaya H.Ş'ye (70) çarptı.
Çarpışmanın ardından H.Ş. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, H.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
H.Ş'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.