Yanan otomobilde insan kemikleri bulundu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde ormanda, yanmış halde bulunan otomobilde insan kemikleri tespit edildi. Otomobil sahibi Erkan Yılmaz'a (33) ait olduğu düşünülen kemikler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, 26 Mart'ta saat 23.30 sıralarında Adapazarı'na bağlı Karapınar Mahallesi'nde özel bir kolej civarındaki ormanda meydana geldi. Önceki gün vatandaşlar, yanmış haldeki aracı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. 54 ACE 184 plakalı otomobilin tamamen yandığı ve araç içerisinde insan kemikleri bulunduğu belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın bir gün önce yandığını saptadı.

Yanmış halde bulunan kemiklerin, otomobilin sahibi Erkan Yılmaz'a ait olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, kemikler de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı