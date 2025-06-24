Sakarya'da Yangına Hava ve Karadan Müdahele

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkıp, ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 22 itfaiye aracı ile 4 iş makinesi ve 55 personel bölgeye çalışma yürütürken; Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Bolu'dan havalanan bir helikopter de çalışmalara havadan destek veriyor. Çevre illerden de destek ekipler, bölgeye yönlendirildi.

Ahmet ERDEM/SÖĞÜTLÜ(Sakarya),