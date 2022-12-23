Yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı. Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katının ahşap olması nedeniyle alevler bir anda büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahaleye yardım ederken çatı katından üzerine moloz düşen A.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, gazetecilere, ilçe merkezinde ikamet ettiğini ve olayı duyar duymaz evlerine gelerek ekiplere yardım ettiklerini belirtti. Yangının, kat kaloriferinin bacasından çıktığını düşündüğünü dile getiren Çay, "Evin çatısı maalesef yandı. İtfaiye ekipleriyle söndürebildiğimiz kadar söndürdük, söndüremediğimiz gitti. Geldiğimizde burası komple yanıyordu, kurtarabildiğimizi kurtardık." diye konuştu. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Sakarya İtfaiye Çay Güncel Haberler

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