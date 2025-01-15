Sakarya'da Yalıtım Fabrikasında Yangın: İki Yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yalıtım fabrikasında çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 2 işçi ise dumandan etkilendi.

3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yalıtım fabrikasının asfalt bölümündeki sakız makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan işçilerden M.B ve İ.H, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen E.Ç. ile C.U. ise ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin yangın alanındaki soğutma ve inceleme çalışmaları sürüyor.