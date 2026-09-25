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Sakarya'da yaklaşık 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılıkta 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Sakarya'da yaklaşık 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılıkta 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Sakarya Adapazarı'nda kendini polis ve savcı diye tanıtıp 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. 2 şüpheliden Ş.F.Y. tutuklanırken T.D. serbest bırakıldı; Ş.F.Y.'nin Balıkesir'de 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa karıştığı belirtildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Ş.F.Y. (19) ve T.D. (33), İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Ş.F.Y. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.

Olay, 4 Eylül'de Adapazarı ilçesinde meydana geldi. 2,5 milyon TL'lik nitelikli dolandırıcılık olayının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılığı gerçekleştirdiği belirlendi.

İSTANBUL'DAN GELMİŞLER

Ekiplerin kamera incelemeleri sonucu, olayın gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul'dan Sakarya'ya geldikleri belirlenen Ş.F.Y. (19) ve T.D. (33), tespit edildi. 23 Eylül'de İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin ikametlerinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BAŞKA BİR OLAYA DAHA KARIŞMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.F.Y. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde, tutuklanan şüphelinin aynı yöntemle Balıkesir'de yaklaşık 3 milyon TL'lik başka bir dolandırıcılık olayının da faili olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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