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Karasu'da büyük uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Karasu'da büyük uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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- Gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlının evinde yapılan aramada 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu, 125 mililitre aseton, sentetik ecza, 3 fişek ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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