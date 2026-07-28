Karasu'da büyük uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
- Gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlının evinde yapılan aramada 1 kilo 432 gram sentetik uyuşturucu, 125 mililitre aseton, sentetik ecza, 3 fişek ve 8 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.