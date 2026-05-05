Sakarya'da yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan anne-oğul kurtarıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yağıştan dolayı suyla dolan alt geçitte ticari araç içerisinde mahsur kalan anne-oğul kurtarıldı.

Turgutlu Mahallesi mevkisinde sağanaktan dolayı suyla dolan hızlı tren alt geçidinden geçmeye çalışan M.Ö. idaresindeki 54 RE 105 plakalı ticari araç, geçitte suya gömüldü.

Yarısı suya gömülen araçta mahsur kalanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Pamukova Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Araç içinde mahsur kalan sürücü M.Ö. ve yolcu konumunda bulunan annesi F.Ö, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Şok geçirdiği öğrenilen anne F.Ö, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarma çalışmasının ardından yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş
