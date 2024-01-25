Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sakarya'da uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı gruba yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, metamfetamin, sentetik kannabinoid, skunk, ruhsatsız tabanca ve mermiler ile suç geliri ele geçirildi.

SAKARYA'da, uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı gruba yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 4 ayrı gruba yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerindeki aramada 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 80 gram skunk, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 mermi ile suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 TL, 400 euro ve 100 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Sakarya Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title