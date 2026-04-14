Sakarya'da uyuşturucu satarken suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede "sokak satıcıları"na yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli, uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada yakalandı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, satışa hazır 152 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin 800 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.