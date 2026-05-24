Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çalışma yürütüldü.

Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda C.K (37), A.K. (29), G.M. (40), K.K. (29), E.K. (42) ve R.A. (40) gözaltına alındı.

Aramalarda 65,65 gram sentetik uyuşturucu, 10,50 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 875 liraya el konuldu.

Zanlılardan A.K, R.A. ve C.K'nin 14 yıl 5 ay ila 1 yıl 8 ay arası değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
