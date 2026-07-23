Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama
Sakarya'nın Hendek, Karasu ve Serdivan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 300 gram kubar esrar, 112 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve 7 bin 395 lira para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Hendek, Karasu ve Serdivan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce, 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 300 gram kubar esrar, 112 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme sistemi, uyuşturucu öğütme aparatı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 395 lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.