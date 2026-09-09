Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karasu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda,123 kök kenevir, 75 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile fişekler, 1 dron, 2 cep telefonu ve 1 dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular

Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! "Hazırız" diye duyurdular
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

2-0 önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia