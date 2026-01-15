Haberler

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 57,35 gram sentetik uyuşturucu, 66 sentetik ecza ve uyuşturucu maddeler ile ilgili 900 lira ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 3 ilçede operasyon düzenlendi.

Adapazarı, Erenler ve Serdivan'da belirlenen adreslere düzenlenen 5 operasyonda 57,35 gram sentetik uyuşturucu, 4,60 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 66 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

