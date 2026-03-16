Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı, ticareti ve sokakta satışını yapanlara yönelik Akyazı, Adapazarı, Erenler, Hendek, Serdivan ve Karasu ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca, 8 cep telefonu, hassas terazi, uyuşturucu taşıma ve kullanma aparatı, bıçak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 154 bin 270 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.