Sakarya'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ve Serdivan ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 142 hap ve yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde ile 229 bin 500 lira para ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

SAKARYA'nın Sapanca ve Serdivan ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 142 hap, 2 kiloya yakın uyuşturucu madde ile 229 bin 500 lira para ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satışı yapan ve halk arasında 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Sapanca ve Serdivan ilçelerinde belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK MİKTARDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 142 sentetik ecza hap, 5 parça halinde satışa hazır toplam 1 kilo 475 gram skunk, 450 gram bonzai (kannabinoid) maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 229 bin 500 lira nakit para, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
