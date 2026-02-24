Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu, 1214 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu, 1214 sentetik ecza ve 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Dün gece telefonuna gelen mesaja verdiği yanıt bomba
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Dün gece gördüklerinden sonra delirdi!
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor'a 3 puanı getirdi maç sonu Kürtçe konuştu