Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu, 1214 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu, 1214 sentetik ecza ve 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz