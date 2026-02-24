Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu, 1214 sentetik ecza ve 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.