Haberler

Sakarya'da 2 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 2 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

A.K. (40) ve A.B'nin (32) İstanbul'a giderek kente uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi Sakarya Otogarı'nda otobüsten indikleri esnada gözaltına aldı, yapılan aramada 49,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Öte yandan Narkotik ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince Serdivan ilçesinde S.K. (25) ve M.A.U'nun (20) üstleri ile 1 motosiklet ve 2 adreste yapılan aramada 6,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

M.A.U, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Hayat kurtaran tesadüf! Erhürman'dan önce başka birisi rahatsızlanmış

Cumhurbaşkanı, hayat kurtaran şansı açıkladı: Benden 2 dakika önce...
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi