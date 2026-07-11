Sakarya'da 2 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

A.K. (40) ve A.B'nin (32) İstanbul'a giderek kente uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi Sakarya Otogarı'nda otobüsten indikleri esnada gözaltına aldı, yapılan aramada 49,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Öte yandan Narkotik ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince Serdivan ilçesinde S.K. (25) ve M.A.U'nun (20) üstleri ile 1 motosiklet ve 2 adreste yapılan aramada 6,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

M.A.U, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.