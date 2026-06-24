Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya’nın Karasu, Hendek ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı, 3’ü tutuklandı. Operasyonlarda 212 kök kenevir, 250 gram kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu, Hendek ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı kenevir ekimi" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 212 kök kenevir bitkisi, 250 gram kubar esrar, 111 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

Taraftarlarını ayağa kaldıracak müjdeyi verdi
Türkiye'den Can Dalton için yeni adım! Bakan Gürlek Rusya'dan iadesini istedi

Can Dalton'a kaçtığı ülkede de rahat yok! Türkiye'den yeni hamle
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber