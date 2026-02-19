Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu, 500 gram toz esrar, 385 sentetik ecza maddesi, 1,23 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.