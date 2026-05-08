Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı. 4 ayrı operasyonda 176,26 gram sentetik uyuşturucu ve 9 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 176,26 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 25 lira ele geçirildi, 6 kişi yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Haklarında farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası bulunan 4 hükümlü ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
