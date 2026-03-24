Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 18 bin sentetik ecza ve 648,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyonda 18 bin sentetik ecza, 648,94 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
