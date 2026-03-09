Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 103,3 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kişi tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce, 6 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 103,3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.