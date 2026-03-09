Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 103,3 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, 6 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 103,3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
