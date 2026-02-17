Haberler

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 13 parça halinde 1,65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yeni Mahalle'de çalışma yürütüldü.

B.M. (26) ve T.K'ya (28) ait 2 adres ve 1 araçta yapılan aramada 13 parça halinde 1,65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası

Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti

Mülteci kadın ve asker sevgilisi yataklarında katledildi
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz