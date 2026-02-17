Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 13 parça halinde 1,65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yeni Mahalle'de çalışma yürütüldü.
B.M. (26) ve T.K'ya (28) ait 2 adres ve 1 araçta yapılan aramada 13 parça halinde 1,65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.