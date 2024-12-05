Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında S.Ü. (35) ile Ö.F.Ü'nün (23) evlerine ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 11 bin 200 sarılmış sigara, 213 nargile tütünü, 110 elektronik sigara, 82 paket sigara sarma kağıdı, 121 gram skunk bitkisi, 22 gram kubar esrar, 1,04 gram sentetik uyuşturucu, 4 kullanma aparatı, 14 litre kaçak alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.