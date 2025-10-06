Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu sevkiyatını organize eden 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması yürütüldü.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.B. (55) ile uyuşturucu madde sevkiyatını organize ettiği iddiasıyla Ü.T. (47) yakalandı.

Şüphelilere ait araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
