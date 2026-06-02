Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 yaşındaki A.G., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonda 19 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada A.G'nin (39) "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tesit edildi.

Takibe alınan şüphelinin 5 kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine adresinde yapılan aramada 19 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 1 hassas terazi ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.G. tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam

Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner

Ferdi Zeyrek'in kızından ‘çikolata' iddiasına ve Kılıçdaroğlu'na tepki
Türkiye'de yakalanan uyuşturucu kartelinin kilit ismi Hollanda'ya iade edildi

Avrupa onun peşindeydi, Türkiye'de yakalandı
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

Kılıçdaroğlu’na Hacıbektaş'ta soğuk duş: Tek kalemde sildiler!

Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı

Turisti dolandıran taksici için yeni karar
Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

Kan donduran ölüm! İş makinesi, sonu oldu
Tedesco'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu

Yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu