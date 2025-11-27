Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerine adli kontrol şartı getirildi. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve çeşitli yasa dışı maddeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, şüpheli Ö.P. (29) ve M.K'nin (27) evlerinde yaptıkları aramada 14 kök sentetik uyuşturucu bitkisi, 5 bin 105 gram sentetik uyuşturucu, iklimlendirme sistemi, muhtelif sayıda bitki besin maddeleri, 3 cep telefonu, 42 içime hazır sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, havalı tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.P. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
