Uyuşturucuyla yakalanan FETÖ'den ihraç askeri öğrenci tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'da, otomobilde stepneye gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü S.K., FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaki ihraç geçmişine sahip olarak tutuklandı.

SAKARYA'da, otomobilde stepneye gizlenmiş halde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Askeri öğrenciyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenilen otomobilin sürücüsü S.K. (30) tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan bir otomobille Sakarya'ya uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Ekipler, S.K.'nin kullandığı aracın Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Sakarya'ya girdiğini tespit etti. Takibe alınan araç, Adapazarı gişelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak durduruldu. Araçta ekiplerin yaptığı aramada, bagaj bölümündeki stepnenin içine gizlenmiş halde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli S.K.'nin, Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisiyken 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
