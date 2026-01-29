Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 304,10 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu malzemeleriyle birlikte toplamda 11 bin 890 lira ele geçirdi.

Sakarya'da 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

Arifiye ve Akyazı ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 1 ev ve narkotik dedektör köpeğiyle aranan 1 otomobilde 304,10 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 753 gram bitki, 93,96 gram uyuşturucu hammaddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 890 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

