Sakarya'da Uyuşturucu Ham Maddesi Ele Geçirildi

Sakarya'da polis tarafından durdurulan otomobilde, kapı döşemesine gizlenmiş 2 kilo sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli T.D. tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.D. (30) isimli şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin kullandığı otomobil, Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Araçta ekiplerin yaptığı aramada, kapı döşemesine gizlenmiş 200 kilo sentetik kannabinoid üretiminde kullanılabilecek 2 kilo ham madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
