Haberler

Serdivan'da üvey baba cinayetinde 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasına tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasına tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı.

Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde üvey babası Aziz Dönmez'i tabancayla ateş ederek öldürmesi nedeniyle gözaltına alınan A.Y.F'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.Y.F. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde dün üvey oğlu A.Y.F'nin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Aziz Dönmez (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı'dan İngiliz efsanelere sert tepki!

Hedefindeki isimler öyle böyle değil! Acun'u hiç böyle görmediniz
Esenyurt’ta yakalanan firari nezarette intihara kalkıştı, hastanede öldü

12 ayrı suçtan aranıyordu! Nezarette intihar etti
Gece yarısı sıcak gelişme! Galatasaray'dan 60 milyon Euro istediler

Gece yarısı sıcak gelişme! Süper Lig devinden 60 milyon Euro istediler
Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp

Sahile vuran cesetlerin arkasındaki kahreden gerçek ortaya çıktı
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak