Sakarya'da Uluslararası Turizm Kongresi Düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Turizm Mezunlar ve Mensuplar Derneği işbirliğiyle 4. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (INGANT 25) gerçekleştirildi. Kongrede sektörle ilgili 72 bildiri sunuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ile Sakarya Turizm Mezunlar ve Mensuplar Derneği işbirliğinde 4. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (INGANT 25) düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren turizm, mühendislik, mimarlık, sağlık ve doğa bilimleri gibi alanlardan ulusal ve uluslararası akademisyenlerin bir araya geldiği kongredeki oturumlarda, sektörle ilgili 72 bildiri sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, bilginin tek başına yeterli olmadığını belirterek, bilginin beceriye, becerinin ise yenilik ve ürüne dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Sarıbıyık, kongrenin yenilikçi işbirliklerine ve güçlü uluslararası ortaklıklara vesile olmasını diledi.

SAÜ'de Cumhuriyet Kupası düzenlendi

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Cumhuriyet Kupası 2025" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalarda öğrenci ve personeller, 14 farklı branşta mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen spor şube müdürü Recep Eren, turnuvada yer alanları tebrik ederek, yeni dönemde de spor faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

Özel bireylerin ailelerinden çevre dostu üretim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünde öğrenim gören özel bireylerin aileleri, çevre dostu üretim etkinliğinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Hobi Atölyelerinde öğrenim gören özel bireylerin aileleri, çevre dostu üretim teması kapsamında "Balmumlu Kumaştan Bio Bez" temalı etkinlikte buluştu.

Eğitmenler eşliğinde gıdayla temasa uygun kumaş tasarlayan aileler, burada çevre dostu üretim hakkında da bilgi aldı.

Serdivan'da 10 Kasım temalı sergi açıldı

Serdivan Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde anmak amacıyla "Hatırlamak ve Anlamak" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı.

Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu'nda Atatürk'ü anlatan fotoğraf seçkisi katılımcılara sunuldu.

Belediye Başkanı Osman Çelik ve beraberindeki heyetin de gezdiği sergi, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Haberler.com
