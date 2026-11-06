Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya'da Türk bayrağı ve Cumhuriyet'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gölpark'taki Türk bayrağına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sosyal medyadan hakaret eden şüpheli gözaltına alındı. Valilik, kimliği 5 Kasım 2026 akşamı tespit edilen şüphelinin yakalandığını ve adli işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sanal medyada Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark alanındaki Türk bayrağına yönelik sosyal medya mecralarında hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu tespit edilen şahısla ilgili güvenlik birimlerimizce çalışma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen şahıs, 5 Kasım 2026 Perşembe günü akşam saatlerinde kimliği tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı

Selin ortasında bu da oldu! Halk diken üstünde
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında

Bir zamanlar dünya onu konuşuyordu, şimdi okul okuyor
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
Ailesi '33 yıl hiç izin kullanmadı' dedi, Yargıtay kararı bozdu! Yıllık izin davasında emsal karar

33 yıl hiç izin kullanmadı mı? Yargıtay hesabı baştan yaptırdı
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor

Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Montella'nın kovduğu ismi getirdi