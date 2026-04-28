Sakarya'da tramvay hattının ihalesi gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18,5 kilometrelik "Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı"nın yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18,5 kilometrelik "Adapazarı- Serdivan Tramvay Hattı"nın yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılacak açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, göreve geldikleri ilk günden bu yana Sakarya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehri geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yakın ilgisi ve tüm paydaşların katkılarıyla önemli süreci daha geride bıraktıklarını ve projenin yapım ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Alemdar, kentin ulaşım tarihinde yeni sayfa açıldığını anlattı.

Alemdar, firmaların tekliflerini sunduğunu ve kısa süre içerisinde değerlendirme süreci tamamlanacağını ifade ederek, Sakarya'yı "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yakışır şehir haline getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Tramvay hattı şu güzergahlarda hizmet verecek:

"Ana Hat": Yeni Sakarya Stadyumu-15 Temmuz Bulvarı-Yeni Cami-Demokrasi Meydanı-Kudüs Caddesi-Orta Garaj-Çark Caddesi-Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı-Tunatan Kavşağı.

"Birinci Kol": Medeniyet Bulvarı-Sakarya Üniversitesi Kampüsü.

"İkinci Kol": 2. Cadde-Sapak Camisi-Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Serdivan Spor Salonu-Yazlık Kavşağı.

Kaynak: AA / Aziz Güvener
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Haberler.com
500

Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

Neler oluyor? Son 72 saatte radara takılan hareketlilik tedirgin etti
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti