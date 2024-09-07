Sakarya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık tarlasında çalışan bir traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına devrildi ve hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksu Mahallesinde fındık tarlasında çalışan Mustafa Güler'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Güler, devrilen traktörün altında kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Güler'in cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.