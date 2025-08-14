Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar
Haber Videosu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında trafikte çıkan tartışma, çekiç ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİKTE ÇEKİÇLİ, SOPALI KAVGA

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Trafikte, bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişi çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.

Kavga bir süre sonra sonlanırken, taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı

Rozetleri Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.