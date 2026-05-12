Haberler

Sakarya'da yolda dans ederek trafik akışını durduran kadına 30 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde trafikte dans eden bir kişiye 30 bin 662 lira, aracının sürücüsüne ise 8 bin 492 lira idari ceza uygulandı. İki kişi hakkında da adli işlemler başlatıldı.

Sakarya'da trafikte dans ederek ulaşımın aksamasına neden olan kişiye 30 bin 662 lira, araç sürücüsüne ise 8 bin 492 lira idari ceza uygulandı.

Serdivan ilçesi Darboğaz Sokak'ta 9 Mayıs'ta 54 FR 116 plakalı aracın önünde dans eden R.D. (24) trafik akışının durmasına neden oldu.

Yerel haber sitelerinde paylaşılan "Onlarca aracı durdurup dans etti" başlıklı video ile ilgili çalışma yürüten emniyet ekipleri, kimliği tespit edilen R.D'ye (24), "Kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek"ten 25 bin lira, "taşıt yolunda trafiğe engel yaratacak davranışlarda bulunmak" maddesinden 5 bin 662 lira olmak üzere toplamda 30 bin 662 lira idari para cezası kesti.

R.D. hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Ulaşım araçlarının hareketinin engellemesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem yapıldı.

Öte yandan, R.D'nin önünde dans ettiği aracın sürücüsü A.E.Y'ye (21) ise "aracının hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" maddesinden 1246 lira, "sadece park lambalarıyla seyretmek"ten 1246 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 1000 lira ve "standart dışı süspansiyon sistemi bulundurma"dan 5 bin lira olmak üzere toplam 8 bin 492 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor