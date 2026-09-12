Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kömürlük Mahallesi mevkisinde Y.E.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki E.A. yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan E.A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA