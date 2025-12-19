Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil devrilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adapazarı-Karasu yolu Kömürlük Mahallesi mevkisinde Y.T. yönetimindeki 54 DT 423 plakalı hafif ticari araçla, B.K. idaresindeki 54 ALZ 482 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi, sürücü ile yanındaki H.S, İ.S. ve N.S. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.