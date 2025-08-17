Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
Güncelleme:
Sakarya'da geçtiğimiz ay meydana gelen trafik kazaları, ışık ihlali, hatalı dönüş ve aşırı hız nedeniyle KGYS kameralarına yansıdı. Ana arterlerde meydana gelen kazalarda yaralanan olmaması sevindirirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

SAKARYA'da geçen ay kentin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da kentin farklı noktalarında kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Işık ihlali, hatalı dönüş ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen kaza anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kentin ana arterleri üzerinde meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

