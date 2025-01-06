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Sakarya'da Toplu Taşıma Kullanımı Arttı, Akıllı Ulaşım Sistemleri Gelişti

Sakarya'da Toplu Taşıma Kullanımı Arttı, Akıllı Ulaşım Sistemleri Gelişti
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl toplu taşıma hizmetlerinde 12 milyon 729 bin yolcu taşıdı. Akıllı ulaşım sistemleri ile 70 bin yeni kullanıcıya ulaşıldı ve toplu taşıma kullanımı %25 oranında arttı. Belediye, 153-1 Ulaşım Yönetim Merkezi aracılığıyla vatandaşların taleplerine hızlı yanıt verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl ücretsiz ve indirimli fiyat uygulamasıyla 12 milyon 729 bin yolcu güvenle yolculuk yaparken, akıllı ulaşım sistemleri 70 bin yeni kullanıcıya ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yeninden hizmete başlayan ADARAY, 23 yeni otobüs ve 37 farklı güzergahta 12 milyon 729 bin yolcu taşındı.

Toplu taşıma kullanımın yüzde 25 oranında arttığı Sakarya'da, ulaşımda hızlı, kolay ve güvenilir ödeme seçeneği olan Kart54'ün kullanıcı sayısı artarken, 70 bin 816 yeni kullanıcıya Kart54 tanımlandı. Vize işlemi ise 65 bin 550 kez gerçekleştirilirken ulaşımda kredi kartıyla ödeme sistemi ise 2 milyon kişi tarafından tercih edildi.

Ayrıca, 153-1 Ulaşım Yönetim Merkezi'ne vatandaşlardan gelen 4 bin 500'den fazla talep, istek, öneri ve şikayete en hızlı şekilde cevap verildi. Geçen yıl 261 kapalı otobüs durağı montajlanırken, 313 kapalı durağın ise bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Erenler Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Erenler Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Şenol Dinç yönetiminde düzenlendi.

12 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda 1-5 ve 9-11 nolu maddeler kabul edilirken, 6, 7, 8 ve 12 nolu maddeler ise İmar Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, Denetim Komisyonu üyeliklerine Bilal Beşkardeşler, Bektemir Beşli, Ünal Canay, Ahmet Özenç ve Eyüp İpekçi seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, 9 aylık süreçte Kantin Kart, "Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi, Akıllı Kent Sistemleri, Sağlık Park ve Bayanlara Özel Spor Salonu" gibi çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.

Bu yıl planlanan yatırımlardan bahseden Dinç, "Milletimizden aldığımız güçle inşallah 2025 yılı, Erenlerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, sağlık alanında gerçekleşecek yatırımlarla, bilim ve sanatta yapılacak faaliyetlerle, alt ve üstyapı çalışmalarıyla geçecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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