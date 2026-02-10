Haberler

Sakarya'da çarpışan tır ile otomobil akaryakıt istasyonu alanına savruldu

Güncelleme:
Pamukova ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucunda araçlar akaryakıt istasyonu alanına savruldu. Olayda yaralanan olmadı, jandarma ve polis tahkikata başladı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çarpışan tır ile otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonu alanına girdi.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Turgutlu Mahallesi mevkisinde H.K. idaresindeki 42 GL 245 dorse plakalı un yüklü tır, kendisini sollayarak akaryakıt tesisine girmek isteyen İ.K'nın kullandığı 54 TK 791 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil, akaryakıt istasyonu alanına ve yolun bir kısmına savruldu. Tırın devrilen dorsesinde bulunan un çuvalları da tesis alanına saçıldı.

Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerince kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
