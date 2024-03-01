Sakarya'da tır bahçe duvarına çarptı, sürücü yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bahçe duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
D-650 kara yolu Yenice Mahallesi mevkisinde Refik B. (63) yönetimindeki 41 F 2037 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir evin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Refik B, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Bilecik istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.