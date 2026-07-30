Sakarya'da tarihi eser niteliğinde 63 obje ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 63 obje ele geçirildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 54'ü sikke olmak üzere tarihi eser niteliğinde 63 obje ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA