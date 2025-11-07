Sakarya'da Tankere Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Pamukova'da emniyet şeridinde duran bir tankere çarpan otomobilde anne Sevim Kafalı (56) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Araçtaki sürücü ve oğlu tedavi altında.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, emniyet şeridinde duran tankere çarpan otomobilde ağır yaralanan anne Sevim Kafalı (56), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü M.A.K. ve oğlu H.K.'nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel