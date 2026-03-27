Haberler

Karşı şeride geçen tanker, 2 otomobille çarpıştı; 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tanker, karşı şeride geçerek 2 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, karşı şeride geçen tanker, 2 otomobille kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, D140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunun Akyazı ilçesi Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Soda taşınan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 2 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Başka bir otomobilin sürücüsü ise durumu fark edip tali yola saparak kazadan son anda kurtuldu. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

