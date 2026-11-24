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Sakarya'da sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri tahliye edildi, tıkanıklıklar giderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin bazı güzergahlarda oluşan su birikintilerini tahliye ettiği, tıkanıklıkları da giderdiği kaydedilen açıklamada, "Metrekareye düşen yağış Sapanca'da 60, Kocaali'de 59,3, Adapazarı'nda 50,6, Hendek'te 48,2 ve Serdivan'da 41,3 kilogram olarak ölçüldü." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA