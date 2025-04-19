Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı

Sakarya'da Son Tüketim Tarihi Geçmiş 23 Ton Lor Peyniri Ele Geçirildi

Sakarya'da Son Tüketim Tarihi Geçmiş 23 Ton Lor Peyniri Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetimlerinde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri tespit edildi. Ürünler imha edilirken, idari yaptırım uygulandı.

SAKARYA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri ele geçirildi.

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ekipleri, süt üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı. 'Gıda Güvenilirliğinde Sıfır Tolerans' sloganıyla sahaya inen ekiplerin denetiminde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri tespit edildi. Piyasadan toplanarak imha edilen lor peynirleri için Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, Kontrol Görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi" denildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.